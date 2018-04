Oldie-Nacht in Barmke

Barmke Es ist wieder soweit: Nach nunmehr neun Jahren gibt es in Barmke im Schützenhaus am Stüh wieder eine Oldie-Night. Die Bands „Lazy Sunday Session“ (im Bild) und „EmmeRock“ werden am Samstag, 14. April, ab 20 Uhr Klassiker der Rockmusik zum Besten geben. Beginnen wird die gruppe mit Wolfram Stanjek...