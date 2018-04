Awo Helmstedt lädt zum Info-Nachmittag

Helmstedt Der Sozialverband Deutschland in Helmstedt veranstaltet seinen Informationsnachmittag mit Kaffeetrinken, am Montag, 9. April, um 15 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte am Schützenwall 5. Bürgermeister Wittich Schobert wird über aktuelle Themen in der Stadt Helmstedt sprechen und auf sachbezogene Fragen...