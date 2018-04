Karnevalisten übergeben dem Landrat leere Landkreis-Kasse

Jetzt ist Schluss mit lustig: Nach dem Ende der Narrenzeit hat der Präsident des Karnevalvereins Lehre, Wolfgang Rockar, den Schlüssel des Helmstedter Kreishauses und den Staatssäckel zurück an den Landrat Gerhard Radeck übergeben. „Dies passt vom Zeitpunkt sehr gut. Hat doch das Innenministerium gerade erst den Kreishaushalt genehmigt“, freute sich Landrat Radeck zunächst, musste dann aber schmunzelnd feststellen, dass der Staatssäckel „leider leer“ überreicht wurde.

Der Karnevalsverein Lehre hatte im Rahmen einer launigen Veranstaltung am 11. 11. 2017 erstmals Einzug in die Kreisverwaltung gehalten. Mit Schlüssel und Staatssäckel hatte der Verein symbolisch die Führung der Verwaltung übernommen.

Auch in diesem Jahr will der Karnevalverein Lehre am 11. 11. wieder die Macht in der Kreisverwaltung übernehmen. Dieses Mal sollen Tanzgarde, Funkenmariechen und Büttenredner ihr Können einem größeren Publikum darbieten.