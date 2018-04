Trompete trifft Orgel

Helmstedt Eine besondere Instrumenten-Kombination ist bei einem Konzert in der Helmstedter St.-Marienberg-Kirche zu erleben.

Musikalische Vielfalt mit Werken aus Barock, Klassik, Romantik und Moderne bieten Gheorghe Herdeanu und Matthias Wengler bei einem festlichen Konzert für Trompete und Orgel am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr in der Klosterkirche St. Marienberg. Werke von Pavel Josef Vejvanovský (Sonate g-moll), Tomaso Albinoni (Konzert B-Dur) und Vincenzo Bellini (Konzert D-Dur) stehen auf dem Programm. Auch eine Bearbeitung von Samuel Barbers berühmten „Adagio for Strings“ wird zu hören sein.

Matthias Wengler ergänzt das Programm mit Orgelwerken, darunter Felix Mendelssohns Orgelsonate c-moll op. 65 Nr. 2. Außerdem stellt er an der Führer-Orgel seine Transkriptionen von Arthur Sullivans Ouvertüre zur englischen Operette „H. M. S. Pinafore“ und den Walzer aus dem Musical „Carousel“ von Richard Rodgers vor.

Eintritt frei; Spende erbeten.