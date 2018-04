Auf der Baustelle am Lindenplatz soll laut Stadtverwaltung von Donnerstag an wieder gearbeitet werden. Foto: Strohmann

Helmstedt Meinungsverschiedenheiten zwischen der Stadt und der Baufirma legten die Straßenbaustelle am Lindenplatz wochenlang lahm. Nun soll es weitergehen.

Ende der Bauarbeiten am Lindenplatz kommt endlich in Sicht

Die Neu-Pflasterung des Lindenplatzes sollte innerhalb von zwei Wochen erledigt werden, daraus sind ein paar Wochen mehr geworden. Meinungsverschiedenheiten zwischen der Stadt und der Baufirma haben für die Verzögerung gesorgt. „Wir haben ein Gutachten erstellen lassen, die Firma hat ein Gegengutachten vorgelegt“, berichtet Dirk Stein-Bosse von der Stadtverwaltung. Man habe sich zumindest darauf verständigt, dass es am morgigen Donnerstag endlich weitergeht auf der Baustelle. Stein-Bosse wollte sich nicht festlegen, wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden. Es solle jetzt aber alles zügig über die Bühne gehen.

Zum Hintergrund: Der Lindenplatz ist 2015 mit öffentlichen Fördermitteln baulich sehr aufwendig umgestaltet worden. Dann stellte sich laut Stadt alsbald heraus, dass es Probleme mit dem verlegten Pflaster und mit Staunässe gab. Punktuelle Reparaturen hätten nicht genügt, umfängliche Nacharbeiten wurden erforderlich. „Eine im März abgeschlossene geotechnische Untersuchung der Baumaterialien ergab, dass die für Fugen und Bettung eingesetzten Sande und Kiese nicht in allen Bereichen den technischen Vorschriften entsprechen und ausgetauscht werden müssen“, hatte uns Stein-Bosse vor zwei Wochen gesagt.

Wenn der Lindenplatz wieder befahrbar ist, wird die vorübergehende Änderung der Verkehrsführung aufgehoben. Der Verkehr fließt seit einigen Wochen entgegen der üblichen Richtung über die Bauer- und Stobenstraße ab. Dafür wurden ab der Bindegasse die Einbahnstraßenregelungen der Stoben- und Bauerstraße aufgehoben und als Sackgasse ausgeschildert. Die Parkplätze des Landkreises und der Integrativen Krippe der Lebenshilfe am Batteriewall blieben über Bauerstraße/Rosenwinkel erreichbar. Wie Anwohner berichten, komme es hin und wieder zu einem Abkürzungsverkehr über den Rosenwinkel und den Parkplatz vor dem Kreishaus in Richtung Südertor – was die Sackgassenregelung eigentlich verhindern sollte.