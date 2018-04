Laufsaison symbolisch eröffnet

Strahlender Sonnenschein, milde Temperaturen: Bei Bilderbuchwetter fand am Sonntag der „Run Up“ des Helmstedter Lauftreffs an der Drillingskiefer im Lappwald statt. Es ist dies der symbolische Start in die neue Laufsaison – auch wenn der Lauftreff das ganze Jahr über stattfindet, bei jedem Wetter. ...