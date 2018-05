Was wichtig beim Minijob ist

Zur Informationsveranstaltung „Minijob und Rente“ lädt Gabriele Kühne, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit, gemeinsam mit einer Vertreterin der Deutschen Rentenversicherung ein. Sie findet am Dienstag, 29. Mai, ab 10 Uhr in der Agentur für Arbeit, Magdeburger...