Opel prallt gegen zwei geparkte Fahrzeuge

Helmstedt Ein 52-jähriger Opel-Fahrer aus Helmstedt ist am Mittwochmorgen beim Einbiegen auf ein Firmengelände eines Autohauses in Helmstedt aus noch ungeklärter Ursache gegen zwei abgestellte Fahrzeuge geprallt. Den bisherigen Ermittlungen nach fuhr der Opel-Fahrer auf der Von-Guericke-Straße in Richtung...