Was alles süchtig machen kann

Um Suchtprävention ging es während der Gesundheitstage am Gymnasium am Bötschenberg in Helmstedt. Zum wiederholten Mal sei das Thema Bestandteil der Gesundheitswoche gewesen, wie Nils Bögelsack, Präventionsfachkraft beim Lukas-Werk Gesundheitsdienste, Fachambulanz Helmstedt, mitteilt. Bögelsack leitete an zwei Vormittagen eine Präventionsveranstaltung zum Thema Suchtentstehung, Suchtverhalten und Suchtvorbeugung. Die Schüler der sechsten Klassen, so heißt es in der Mitteilung, arbeiteten dazu in Gruppen themenbezogene Beispiele aus. Medien-, Alkohol- und Zigarettenkonsum waren dabei zentrale Themen.

Zur Suchtvorbeugung gehört demnach in erster Linie Aufklärung. Nur wer aufgeklärt sei, könne auch die richtigen Entscheidungen im Leben treffen. So lernten die Schüler zuerst einmal, was Sucht überhaupt bedeutet. Sucht bedeute, von etwas abhängig sein, das zu konsumieren man nicht lassen kann. Sucht bedeute somit auch Kontrollverlust über den eigenen Willen.

Viele Schülerinnen und Schüler machten laut Nils Bögelsack in Gesprächen sehr deutlich, dass sie eine klare Haltung zu suchtgefährdetem Verhalten haben. Ihnen sei bewusst, dass ein ausgewogenes, abwechslungsreiches Freizeiterleben, verlässliche soziale Kontakte sowie ein stabiles Selbst von großer Bedeutung seien, um sich vor Sucht zu schützen.