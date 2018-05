Helmstedt An der Kreuzung von B1 und der Westumgehung in Helmstedt stießen die beiden Fahrzeuge gegeneinander. Der SUV überschlug sich dabei.

Ein Notarztwagen ist am Dienstag gegen 17.40 Uhr an der Kreuzung von B1 und Westumgehung in Helmstedt mit einem SUV zusammengestoßen, in dem ein Elternpaar und dessen zwei Kinder saßen. Die vier Insassen des SUV, der sich beim Aufprall überschlug, wurden mit Verletzungen in die Klinik gebracht. Insgesamt wurden sechs Personen und ein Hund verletzt, teilt die Polizei mit.

Zum Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kreuzung wurde zeitweilig gesperrt