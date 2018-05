Saison im Waldbad beginnt

Nur noch wenige Tage, und die Freibadsaison im Waldbad Birkerteich in Helmstedt beginnt. Eröffnung ist am kommenden Freitag, 1. Juni, um 7 Uhr. Ende der Saison wird am Samstag, 1. September, sein, teilt Henning Thiele, Geschäftsführer der Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt (BDH), laut...