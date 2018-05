Powerformel für unser Leben

Auf meinem Duschgel steht: „Drei in eins. Für Körper, Gesicht und Haar“, auf dem Shampoo meiner Frau „Reinigung, Glanz und Pflege“. Drei in eins. Gute Sache. Schließlich ist es praktisch, wenn es für verschiedene Herausforderungen eine gemeinsame Lösung gibt. An...