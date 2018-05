Die Streicherklasse des Helmstedter Gymnasiums Julianum. Geleitet wird sie von Octavian Negreanu (an der Gitarre). Foto: Dirk Fochler

Helmstedt Das Kinder-Musik-Festival in der Helmstedter Stephani-Kirche spannt einen bunten Bogen an Melodien.

Vorgetragen wird, was Spaß macht

Ein reges Treiben und viele Kinderstimmen prägten am Freitag die Szenerie in der Helmstedter St.-Stephani-Kirche. Im nahezu voll besetzten Gotteshaus fand das siebente Helmstedter Kinder-Musik-Festival statt.

Das Programm gestalteten Chöre der Kindertagesstätten St. Christophorus, St. Ludgeri und St. Marienberg sowie der Ludgeri-Grundschule. Weiterhin präsentierten sich die Helmstedter Chorknaben und der Mädchenchor sowie die Streicherklasse des Gymnasiums Julianum.

Es war eine lebendige, kurzweilige Veranstaltung, deren Programminhalte die teilnehmenden Gruppierungen weitgehend selbst bestimmten.

„Es gibt keine Vorgaben hinsichtlich der Stücke. Letztlich ist das Vorgetragene dann auch abhängig von den jeweiligen Vorlieben und Interessen der Gruppenleitungen“, erklärte Stefan Runge, musikalischer Leiter der Helmstedter Chorknaben und Organisator des Kinder-Musik-Festivals.

So reichte das Programm von geistlichen Kinderliedern bis zu einem Stück von Herbert Grönemeyer, von modernen Kinderliedern bis zu Songs von Adele und Pink. „Vorgetragen werden soll, was Spaß macht. Im Vordergrund steht der Spaß am Singen oder ein Instrument zu spielen“, betonte Runge.

Mit Veranstaltungen wie dem Kinder-Musik-Festival sollen Freude und Motivation am Singen und Musizieren gefördert werden. Ein weiterer positiver Aspekt: Erzieherinnen und Lehrer bietet die Aktion eine Art Plattform zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch. „So werden Anregungen und Erfahrungen von Kita zu Kita, von Schule zu Schule weitergegeben. So hat das Festival auch eine multiplikatorische Funktion“, erläuterte Stefan Runge.