B 1-Kreuzung vor Helmstedt gesperrt

Die Bauarbeiten auf der Westumgehung vor den Toren Helmstedts gehen in die nächste Phase. Seit Montagnachmittag müssen sich Fahrzeugführer auf Beeinträchtigungen an der Kreuzung von B 1 und B 244 einstellen. Das hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel bekanntgegeben. ...