Gospels in Walbeck

Walbeck Zum ersten Mal gastiert der Gospelchor Braunschweig mit seiner Band in der Kirche St. Michael, Kirchstraße 57, in Walbeck. Geleitet werden die Sänger von Eggo Fuhrmann, einem der gefragtesten Gospelmusiker in Norddeutschland. Neben traditionellen Gospelsongs wird bevorzugt moderne, zeitgenössische Gospelmusik vorgetragen. Einige Kompositionen stammen aus der Feder des Chorleiters. Beginn ist am Sonntag, 3. Juni, um 18 Uhr, Einlass ab 17.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. Foto: Veranstalter

