Gymnasiasten veranstalten Fußballturnier

Kicken für den guten Zweck – so lautet das Motto am Montag, 18. Juni, auf dem Bötschenberg. Der Abi-Jahrgang 2019 des Gymnasiums am Bötschenberg lädt kurz vor den Sommerferien zu einem großen Fußballturnier auf das Sportgelände des Helmstedter Sportvereins ein. In...