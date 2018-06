SPD lädt ein zur Feier „Kultur am See“

Helmstedt Ihr Sommerfest „Kultur am See“ wird die Helmstedter SPD am Samstag, 16. Juni, feiern. Es soll um 16 Uhr beginnen. Treffpunkt ist der Aussichtspunkt „Am Petersberg“ am Lappwaldsee. Unter dem Motto „Kultur am See“ wird rund um die Grillhütte am Petersberg ein...