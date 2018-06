Radfahrer verletzt sich bei Kollision

Ein Radfahrer verletzte sich am Dienstag bei einem Unfall in Lehre. Foto: dpa

Lehrer Im morgendlichen Berufsverkehr wurde am Dienstag in Lehre bei einem Verkehrsunfall ein 27 Jahre alter Fahrradfahrer aus Braunschweig schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war der 27-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Berliner Straße in Richtung Wolfsburg unterwegs, als er sich um 7.30 Uhr der Einmündung Campenstraße gemeinsam mit einem auf der Fahrbahn fahrenden 67-jährigen Kleintransporter-Fahrer aus Wolfsbüttel näherte. Der Radfahrer habe vermutet, dass der Fahrer des Kleintransporters ihn nicht gesehen habe und sei darum vom Radweg auf die Fahrbahn gefahren. Der 67-Jährige seinerseits wollte rechts in die Campenstraße einbiegen und hielt an, um den Radfahrer durchfahren zu lassen. Da der Braunschweiger aber inzwischen mit seinem Rennrad auf der Fahrbahn fuhr und der Kleintransporter wartete, stieß der 27-Jährige gegen das Heck des stehenden Transporters. Hierbei zog sich der Radfahrer offene Platzwunden am Kopf und Verletzungen im Schulterbereich zu.

Rettungssanitäter brachten den Verletzten in eine Braunschweiger Klinik. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1100 Euro.