Wiedersehen nach 45 Jahren

Mehr als vier Jahrzehnte nach ihrem Abschluss traf sich die damalige Klasse 10b der Lademann-Realschule im „Ratskeller“ in Helmstedt zu einem Klassentreffen.

Zwölf der ehemaligen Schüler waren angereist – einige sind, wie auch ihr ehemaliger Klassenlehrer Gerhard Siebert, schon vor einiger Zeit verstorben. Anhand von alten Fotos wurde so manche Anekdote von damals erzählt. Etwa, dass fast auf den Tag des Treffens genau vor 50 Jahren die damalige Realschule mit mehreren hundert Schülern per Zug zu einem Wandertag ins Weserbergland gereist ist, schreiben die Ehemaligen in einer Mitteilung.

Die letzte Zusammenkunft der Ehemaligen hatte es 2013 gegeben. Bereits für das kommende Jahr ist ein neues Treffen geplant.