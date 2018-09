Gaudi am Grenzdenkmal: In Hötensleben steigt die 2. „Aue-Wiesn“

Am Grenzdenkmal in Hötensleben ist wieder große Gaudi angesagt: Festwirt Martin Sonntag und die Schöninger Service & Marketing GbR (SSM) lassen es dort am Samstag, 22. September, mit der zweiten Auflage der „Aue-Wiesn“ im Festzelt wieder richtig krachen. Wer dabei sein will, muss sich sputen,...