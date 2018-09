Räbker Anwohner fordern Tempolimit für die Landesstraße

Foto: Sebahat Arifi

Anwohner des Neubaugebiets Am Bischofsberg in Räbke klagen über Verkehrsprobleme aufgrund der L 641 in Richtung Warberg. Dazu haben sie sich mit dem Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs, dem Landtagsabgeordneten Jörn Domeier sowie Vertretern der lokalen Politik getroffen.