Neuer Fachwerk-Unterstand schützt historisches Ackergerät

Lange hat es gedauert, doch nun ist er fertig: Das Heesebergmuseum in Watenstedt hat einen neuen Unterstand für seine historischen Ackerbaugeräte. In einer Feierstunde im Hof des Museums dankte Klaus Schliephake, Vorsitzender des Förderkreises Heesebergmuseum, am Montagvormittag allen Beteiligten,...