Alexander Hoppe will wieder Bürgermeister werden

Gerade hat der Rat Königslutter einstimmig das Datum für die Bürgermeister-Wahl 2019 in Königslutter beschlossen: Es ist der 26. Mai, der Tag der Europawahl. Eine Stichwahl würde am 16. Juni stattfinden. Diese Ratsentscheidung wollte Alexander Hoppe abwarten, bevor er offiziell verkündet, dass er erneut für das Amt des Bürgermeisters in Königslutter kandidieren will. Noch hat ihn die SPD Königslutter nicht offiziell nominiert, eine...