Dürre des Sommers zeigte die Abhängigkeit von der Natur

Der Braunschweiger Landesbischof Christoph Meyns hat trotz der Ernteausfälle durch die Dürre in diesem Jahr beim Landeserntedankfest am Sonntag in Königslutter zum Danken aufgerufen. Im Vergleich zu früheren Zeiten lebten die Menschen heute geradezu in paradiesischen Zuständen, sagte er im...