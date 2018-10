Ausbau Stobenberg in Königslutter steht vor dem Ende

Der Ausbau der Straße am Stobenberg in Königslutter ist in den letzten Zügen. Nachdem das eigentlich für den Sommer vorgesehene Bauende aufgrund der schlechten Wetterbedingungen Anfang des Jahres verschoben werden musste, ist nun ein Ende der Arbeiten in Sicht. „Eine interne Bauabnahme haben wir für den 29. Oktober festgelegt“, informierte die städtische Bauwesen-Fachbereichsleiterin Grit Bädekerl am Montag vor der dort wöchentlich...