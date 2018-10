Streit um den Namen „Schöninger Mann“ beschäftigt Gerichte

In einem Rechtsstreit um die Namensrechte „Schöninger Mann“ für das neue Wegzeichen der Stadt Schöningen, die Skulptur des Wolfenbüttler Künstlers Peter Tuma, vermeldet die Stadtverwaltung einen Erfolg: „Die Ansprüche des Klägers wurden in zwei Instanzen abgelehnt“, teilte sie am Donnerstag mit. Der Leipziger Medienagent und gebürtige Schöninger Dieter Rose beansprucht die Wortmarke „Schöninger Mann“ für Figuren aus unedlen Metallen...