Gevenslebener Chöre feiern Doppel-Jubiläum im Jubiläumsjahr

Singen mache glücklich. Wobei das gemeinsame Singen besonders viel Freude bereite. So empfinden es Eva Hollmichel, Christine Gebauer und Inga Pichlak. Die drei gehören der Chorgemeinschaft Heeseberg an und standen am Samstagabend ebenso wie der Männerchor Watenstedt/Gevensleben und der Männerchor...