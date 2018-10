Einbruch in Esbecker Einfamilienhaus – Täter stehlen Schmuck

Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Sonntagmorgen, 21. Oktober, und Montagmorgen, 29. Oktober. Die Hausbesitzer hatten nach ein paar Tagen der Abwesenheit bei ihrer Rückkehr gegen 1 Uhr den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten die Täter gewaltsam eine Nebeneingangstür und durchsuchten anschließend jeden Raum im Haus nach Beute. Was außer Schmuck noch alles in die Hände der Einbrecher gelangte und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, steht laut Polizei noch nicht fest.

Bereits in der Vergangenheit kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser in Schöningen und seinen Ortsteilen. Auch in diesen Fällen nutzten die Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus, um in deren Domizil einzubrechen und sämtliche Zimmer nach Beute zu durchsuchen, berichtet die Polizei.

Kommissariatsleiter Gisbert Hoffmann sagt: „Wir appellieren an die Bevölkerung, wachsam zu sein und auch bei noch so kleinen Beobachtungen die Polizei zu alarmieren. Möglicherweise haben die Täter Tage vorher ihr Objekt ausgespäht und sind dabei gesehen worden.“ Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Schöningen unter

(05352)

95 10 50.