Ausschuss will graues Pflaster für neuen Schöninger Markt

Für eine graue Pflasterung des Schöninger Marktplatzes haben sich die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt mehrheitlich in ihrer Sitzung am Donnerstag ausgesprochen. Keine Entscheidung traf das Gremium über die Intensität des Farbtons und in der Frage, ob bei der Neugestaltung ein...