Gutachten für mögliches Neubaugebiet in Hoiersdorf liegt vor

Die Planungen für ein Neubaugebiet in Hoiersdorf auf dem ehemaligen Industriegelände an der Straße Am Fabrikhof (wir berichteten) schreiten voran. Wie Bürgermeister Henry Bäsecke auf Anfrage unserer Zeitung am Donnerstagabend im Ortsrat Hoiersdorf mitteilte, liegt das erforderliche...