Kreisel statt Ampeln am Magdeburger Berg

Helmstedt. Die Stadt erwägt den Bau eines Kreisels am Magdeburger Berg. Er würde die Verkehrsregelung per Ampeln ersetzen.

Zwischen dem Stephani-Friedhof und dem Gewerbegebiet am Magdeburger Berg soll in Helmstedt ein Neubaugebiet entstehen. Über dessen verkehrliche Anbindung mit Hilfe eines Kreisels diskutierte am Dienstagabend der Bauausschuss des Rates. Ein weiteres wichtiges Thema war das Mehrzweckhaus im Ortsteil Emmerstedt.

Ursprünglich sollte in Emmerstedt für geschätzte 2,3 Millionen Euro ein neuer Baukomplex errichtet werden, in dem sowohl die Ortsfeuerwehr als auch die Mehrzweck-Räumlichkeiten untergebracht werden. Dieses Vorhaben ließ sich aber, zumindest in der gewünschten Dimension, aus finanziellen Gründen nicht realisieren. Von der Komplettlösung haben sich inzwischen alle Beteiligten verabschiedet.

Für die Emmerstedter Feuerwehr, die derzeit auch schon am Mehrzweckhaus ihr Domizil hat, stehen gemäß Bedarfsplan der Brandschützer erst in sieben Jahren räumliche Veränderungen an. Anders sieht es beim Mehrzweckteil des Gebäudes aus. Hier besteht Handlungsbedarf – die Räumlichkeiten genügen nicht mehr den Anforderungen der Versammlungsstättenverordnung, sie sind auch zu klein für den wachsenden Ortsteil.

Gemäß eines Antrages, den Ausschussmitglied Friedrich-Wilhelm Dietrich (CDU) als Teil einer interfraktionellen Arbeitsgruppe vortrug, sollen nun die ursprünglich für die Komplettlösung gedachten Haushaltsmittel von 1,6 Millionen Euro auf eine Million Euro begrenzt und diese Summe ausschließlich in ein neues Mehrzweckhaus oder in die Sanierung inklusive eines Anbaus gesteckt werden. Bei einer Gegenstimme von Petra Schadebrodt (FDP) stimmte der Ausschuss dem Antrag zu. In ihm wird auch Bezug genommen auf die bereits bewilligten Fördermittel für die Komplettlösung in Höhe von 500.000 Euro. Diese Summe ist in dem vorgestellten neuen Konzept Teil der erwähnten eine Million Euro.

Sollte diese Summe nicht in Gänze verwendet werden können, soll das alte Mehrzweckhaus für 500.000 Euro aus der Stadtkasse saniert werden. Erster Stadtrat Henning Konrad Otto merkte an, dass sich die erwähnten 500.000 Euro Fördermittel aus der 25-Prozent-Bezuschussung auf die seinerzeit veranschlagten zwei Millionen Euro Gesamtkosten für die Komplettlösung ergeben hätten. „Bleibt es bei der 25-Prozent-Förderung stünden also in Summe 625.000 und nicht eine Million Euro zur Verfügung. Damit könnten wir das alte Mehrzweckhaus sanieren, es aber nicht erweitern“, betonte Otto.

Im Zuge der Schaffung des Baugebietes östlich des Stephani-Friedhofes tendiert der Ausschuss zum Bau eines so genannten Mini-Kreisels im Kreuzungsbereich der Straßen Magdeburger Tor und Magdeburger Berg. Die von Bauingenieur Stefan Weinkopf vorgestellte Planung spricht die Möglichkeit an, das Neubaugebiet über den Kreisverkehr anzubinden.

Die Ausschussmitglieder sehen wie auch Planer Weinkopf und Stadtrat Otto den Kreisel als verkehrstechnisch bessere Lösung im Vergleich zur bisherigen Ampellösung an dieser Stelle. Einzig die veranschlagten Kosten in Höhe von 315.000 Euro sorgten für Kopfzerbrechen. „Diesbezüglich ist anzumerken, dass der derzeitige Kreuzungsbereich mittelfristig für ebenfalls 300.000 Euro saniert werden müsste. Wenn wir aber für diese Summe einen Kreisel bauen, haben wir eine verkehrlich deutliche bessere Lösung als bisher“, urteilte Otto. Auch könnten die Kreisel-Erstellungskosten in Gänze oder in Teilen in die Grundstückspreise integriert werden. „Wir sind dort Vorhabenträger und können das allein entscheiden“, berichtete Otto.