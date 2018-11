Mehr als 2000 Euro für DRK Selbsthilfegruppe Helmstedt

Die Freude bei den Projekten der Sozialen Hilfen im DRK Kreisverband Helmstedt sei groß: 2.711,16 Euro gehe an die Selbsthilfegruppe Krebsnachsorge der Sozialen Hilfen des DRK in Helmstedt, so eine Pressemitteilung. Ein Projekt der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und des Landkreises Helmstedt...