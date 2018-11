Landrat Radeck: GaBö-Umzug nicht vor 2026

Selbst im Falle eines baldigen Umzugsbeschlusses durch den Kreistag dürfte es noch acht bis zehn Jahre dauern, bevor das Helmstedter Gymnasium am Bötschenberg (GaBö) seine Pforten am neuen Standort in Königslutter öffnen könnte. Mit dieser Klarstellung hat Landrat Gerhard Radeck die Schulausschusssitzung am Dienstag eingeleitet. Zunächst braucht die Kreisverwaltung jedoch den Auftrag des Kreistages, den Schulumzug in allen wichtigen, vor allem kostenrelevanten Details überhaupt zu prüfen. Der Schulausschuss wollte sich diesbezüglich nicht schon festlegen, er möchte vielmehr mit weiteren Informationen versorgt werden. Noch ist mithin nichts (vor-)entschieden.

Wie Radeck am Donnerstag in einem Pressegespräch darlegte, habe er mit seiner ausführlichen Stellungnahme zu Beginn der Sitzung zu einer Versachlichung der Diskussion beitragen wollen. Seine Botschaft in Richtung der Eltern- und der Schülerschaft des GaBö: Alle Schüler die 2018 und 2019 am Bötschenberg eingeschult werden, könnten ihren Abschluss noch am Standort Helmstedt machen.

Warum ein Umzug des zweizügigen Gymnasiums nach Königslutter aus seiner Sicht Sinn machen würde, erläuterte Radeck gestern noch einmal und er betonte, dass es ihm darum gehe, den Landkreis insgesamt attraktiver zu machen für Zuzügler, ob Firmen oder Familien. „Der Raum Königslutter wächst aktuell von der Einwohnerzahl her“, sagte Radeck. „Wenn wir diese Entwicklung in Nachbarschaft zu den Großstädten fördern wollen, brauchen wir auch ein attraktives Schulangebot an diesem Standort.“ Es sei eine Chance für den Landkreis, dass sich mehr und mehr Menschen, die keinen bezahlbaren Wohnraum in Braunschweig und Wolfsburg finden könnten, für ein Leben im Kreis Helmstedt interessieren würden – eine gute Infrastruktur vorausgesetzt. Letztlich gehe es darum, alle drei Gymnasien im Landkreis dauerhaft zu sichern, nur müsse die geografische Verteilung verbessert werden. Sie sei unausgewogen im Sinne einer größtmöglichen Attraktivität. Schulen seien ein wichtiger Faktor für den gesamten wirtschaftlichen Aufschwung, den der Landkreis anstrebe.

Zu den Kosten sagte Radeck, dass die Komplettsanierung der Realschule Königslutter mindestens sieben Millionen Euro kosten werde. Während der Bauzeit müssten die Schüler in teueren Containern untergebracht werden, dadurch könnten die Gesamtkosten auf zehn Millionen anwachsen. Der Neubau eines Gymnasiums würde nach grober Schätzung 19 Millionen Euro kosten.

Bautechnisch, so Radeck, würde zunächst das neue GaBö-Gebäude in Königslutter erstellt werden. Dorthin würden die Realschüler umziehen, bis die alte Realschule saniert oder neu aufgebaut sei. Erst nach dem Rückumzug der Realschüler könnte das Gymnasium seinen Betrieb aufnehmen. Vor 2026 bis 2028 sei mit einem GaBö-Umzug von Helmstedt nach Königslutter nicht zu rechnen.