Kommt das Aus für Aldi an der Stadtmauer in Königslutter?

Ist das umstrittene Projekt Aldi an der Stadtmauer in Königslutter gestorben? Wenn es nach einem jetzt vorgelegten Verwaltungsvorschlag geht, schon. Dieser soll kommende Woche Mittwoch im Stadtentwicklungsausschuss beraten werden. Darin heißt es unter anderem: „Die Planung für die Ansiedlung eines Aldi-Lebensmittelmarktes am Standort ,An der Stadtmauer’ wird nicht weiterverfolgt.“ Außerdem: „Mit der Fortschreibung des...