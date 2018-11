Schöninger Polizei klärt Serie von Einbrüchen auf

Die Schöninger Polizei hat einer vierköpfigen Einbrecherbande das Handwerk gelegt. Die Tätergruppe besteht laut Polizeisprecher Thomas Figge aus Jugendlichen und heranwachsenden Schöningern im Alter von 15 bis 19 Jahren.

In den vergangenen Wochen war es laut Figge in Schöningen zu mehreren Diebstählen aus Garagen und zu Einbrüchen in Vereinsheime gekommen. Nach einem erneuten Einbruch in einen Einkaufsmarkt gelang es den Ermittlern anhand von Videoaufzeichnungen, Tatverdächtige zu identifizieren.

Die anschließenden umfangreichen Ermittlungen der Schöninger Polizei führten die Beamten schließlich zu den vier Beschuldigten.

„Die Tätergruppe war in unterschiedlicher Zusammensetzung unterwegs“, erläutert der Polizeisprecher. Bei den jungen Männern sei eine große Menge an Diebesgut aus zwei Geschäften in Schöningen gefunden und sichergestellt worden.

Die Beamten haben laut Figge den vier Tatverdächtigen Einbrüche in Geschäfte, Vereinsheime, Gaststätten und Garagen zugeordnet können. „Weiterhin wurden von ihnen unverschlossene Garagen geöffnet und Fahrräder entwendet“, berichtet der Polizeisprecher.

„Die Beschuldigten sind zu den Straftaten vernommen worden und haben diese auch zugegeben“, erklärt Figge. Von einer sofortigen Inhaftierung sei deshalb abgesehen worden. Die jungen Männer haben jedoch mit einer Gerichtsverhandlung und entsprechenden Strafen zu rechnen.

Im Zusammenhang mit den Einbrüchen bittet die Polizei Schöningen die Bürger weiterhin darum, verdächtige Beobachtungen in jedem Fall zu melden. Sie können einen wichtigen Beitrag zur Feststellung von Tätern leisten.