Ohne Hausnummer kein W-Lan im Jerxheimer Schützenzelt

Das illegale Abladen von Grünschnitt und anderem Müll am Parkplatz des Heeseberg-Turms bei Jerxheim könnte für den Verursacher ein teures Nachspiel haben, berichtete Jerxheims Bürgermeister Mark-Henry Spindler am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderates. Denn ein aufmerksamer Mitbürger,...