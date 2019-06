Diskussion über Freiraum-Entwicklungskonzept geht weiter

Die Galgenberg-Kleingärtner hatten Pressevertreter, den Naturschutzbund und Schöninger Politiker ins Vereinsheim am Galgenberg zum Gespräch eingeladen. Ihr Vorwurf: Schöningens Bürgermeister habe beim Regionalverband Großraum Braunschweig die Fläche der Kleingärten am Galgenberg in einem Workshop zur Neuaufstellung des regionalen Raumordnungsprogramms als potenzielles künftiges Gewerbegebiet ins Gespräch gebracht.