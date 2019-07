Forschungsmuseum Schöningen will neue Themen erschließen

Klimawandel, Industriekultur, Energiewende und Mobilität – in Zukunft soll sich das Paläon, das am Montag unter dem neuen Namen Forschungsmuseum Schöningen als siebtes Landesmuseum in Niedersachsen an den Start gegangen ist, verstärkt neuen Themenfeldern widmen. Dies kündigte Christina Krafczyk, Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege (NLD) und damit neue Hausherrin, in der Eröffnungsfeier an. Zudem sollen die...