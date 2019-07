Unfall bei Süpplingen – Frau rast ungebremst gegen Baum

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag auf der B1 bei Süpplingen. Wie die Feuerwehr Süpplingen am Montag zunächst informierte, sei ein aus Süpplingen in Richtung Helmstedt fahrendes Auto kurz nach der Ortsausfahrt von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst frontal gegen einen Baum geprallt. Dabei seien alle Airbags ausgelöst worden. Die 41 Jahre alte Fahrerin aus dem Landkreis Helmstedt sei von den...