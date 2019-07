Erneut fünf Jahre Haft wegen Vergewaltigung in Schöningen

Das erste Urteil im Prozess wegen einer Vergewaltigung in Schöningen gegen einen 21-Jährigen hatte der Bundesgerichtshof wegen einer fehlerhaften DNA-Beweisführung gekippt. Am Donnerstag verurteilte die Jugendstrafkammer des Braunschweiger Landgerichtes den Ostafrikaner in einem Revisionsverfahren...