Dystonie überwinden mit Mut und Geduld

Der Leidensweg der Helmstedterin Jutta Thrastarson ist lang, mehr als 20 Jahre litt sie am Torticollis spasticus, einer Form der Dystonie. Verzweiflung, aber auch Mut, Hoffnung und Ausdauer prägten diese Jahre. Heute hat die 67-Jährige den größten Teil ihrer Beschwerden überwunden – und gibt nun anderen an Dystonie Erkrankten mit ihren Erfahrungen Kraft. Am Samstag sprach sie auf Einladung der Deutschen Dystonischen Gesellschaft in...