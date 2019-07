Polizei erwischt in Helmstedt zwei alkoholisierte Autofahrer

Gleich zwei Alkoholsünder zog die Polizei am Wochenende in Helmstedt aus dem Verkehr.

Die Polizei Helmstedt hat am Wochenende gleich zwei Fälle von nicht unerheblich alkoholisierten Autofahrern registriert. Der erste Fall ereignete sich laut Mitteilung am späten Freitagabend, als gegen 23.15 Uhr der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Straße Braunschweiger Tor gemeldet wurde. Als die Beamten eintrafen, fanden sie einen im Frontbereich beschädigten Daimler-Benz vor. In unmittelbarer Nähe trafen sie auf die 49 Jahre alte Halterin, die den Beamten mitteilte, dass sie gefahren sei. Da die Beamten starken Alkoholgeruch in ihrer Atemluft feststellten, boten sie der Autofahrerin einen Atemalkoholtest an, der 2,14 Promille erbrachte. Unweit des beschädigten Daimler fanden die Kommissare an einer Straßenlaterne frische Unfallspuren, die von einer Kollision mit dem Daimler herrühren dürften.

Der zweite Fall geschah am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr, als eine Funkstreifenbesatzung der Polizei auf der Goethestraße den 39 Jahre alten Autofahrer eines Daimler Benz kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,12 Promille. Der Autofahrer gab an, am Vorabend Alkohol konsumiert zu haben. Anschließend ordnen die Beamten eine Blutprobe an. Wie auch der bei der 49-Jährigen beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Autofahrers.