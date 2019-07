Unbekannte stehlen Gartenmöbel von Hausgrundstück in Meinkot

Gartenmöbel und eine Alu-Leiter im Gesamtwert von mindestens 650 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag vom Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Zum Hollen entwendet, schreibt die Polizei. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend 17.45 Uhr und Samstagmorgen, 3.30 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei betraten in dem angegebenen Zeitraum Unbekannte das Grundstück und entwendeten Gartenstühle, Tisch, Bank und eine Aluleiter vom Grundstück des Geschädigten.

Da die Gartenmöbel aus Metall sind, dürfte ein Abtransport nicht ganz ohne Geräusch und vor allem nicht ohne Fahrzeug vonstatten gegangen sein. Von daher hoffen die Beamten darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Polizei unter (05351) 5210 entgegen.