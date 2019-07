Drei weitere katholische Beerdigungsleiter in Helmstedt

In der Gemeinde St. Ludgeri in Helmstedt gibt es neue Beerdigungsleiter. Sie sind der Gemeinde vorgestellt worden und haben von Bischof Heiner Wilmer ihre Beauftragung erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hintergrund: Wenn ein geliebter Mensch stirbt, gehört dies zu den existenziellen Herausforderungen, denen sich jeder im Leben ausgesetzt sieht. Im Angesicht des Todes eines Angehörigen, Freundes oder Bekannten wird der Mensch nicht nur mit einem schwerwiegenden Verlust, sondern auch auf besonders intensive Weise mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Toten zu begraben und die Trauernden zu trösten, gehören als Werke der Barmherzigkeit zu den wichtigen Aufgaben aller Gläubigen in einer Pfarrei. Bei diesem Dienst handelt es sich nicht um ein Sakrament – und so wird es auch im Bistum Hildesheim angesichts sinkender Priesterzahlen mehr und mehr zu einer Alltagserfahrung, dass beauftragte Laien Beerdigungen leiten und den christlichen Glauben damit bezeugen – so wie es in vielen Ländern der Erde schon seit Jahrzehnten geschieht, so die Mitteilung weiter. In der Gemeinde St. Ludgeri waren schon vor mehreren Jahren Barbara Faubel und Susanna Krause aus Königslutter und Wilfried Seidel aus Helmstedt vom Bischof zu diesem Dienst berufen worden.

Jetzt haben drei weitere Gemeindemitglieder den Ausbildungskursus zum Beerdigungsleiter beendet und sind so befähigt, Trauergespräche mit den Angehörigen zu führen und Vorbereitung und Gestaltung der Trauerfeier zu übernehmen. Es sind Gabriele Engler und Werner Theisen aus Helmstedt sowie Priska Overheu aus Königslutter.