Helmstedter erinnern sich mit Franzosen an dunkle Zeiten

Es ist wie ein Traum: weißer Strand, blaues ruhiges Meer, die Sonne scheint, nur unterbrochen von harmlosen Wolken, die am Himmel entlang ziehen. Ein Idyll wie aus einem Katalog ist das. Und trotzdem liegt da niemand auf einer Decke, um sich zu sonnen. Kein Kopf schaut vergnügt aus dem Wasser, denn das Idyll ist ein Teil jenes Strandes, an dem am 6. Juni 1944 amerikanische, britische und kanadische Truppen landeten. Auf seiner Reise nach Mondeville anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung am 18. Juni 1944 stand für Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert auch ein Besuch am Ort des Geschehens auf dem Programm. Zugleich war dies eine Reise in die Geschichte der Familie Kozik, eine echte Freundschaftsgeschichte.

Palmyre Kozik (rechts) wurde im Krieg mit ihrer Familie kurz vor der Ankunft der Amerikaner von den Deutschen aus der Heimat vertrieben. Foto: Erik Beyen

Es ist früher Nachmittag in der Normandie. Hinter der kleinen Reisedelegation aus Helmstedt und ihren Gastgebern aus Mondeville liegen eine beeindruckende Stadtrundfahrt und ein typisch französisches Mittagessen mit normannischem Einschlag. Das alleine wäre eine Geschichte wert. Doch nun befinden wir uns auf amerikanischem Boden, konkret auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof in der Nähe des Küstendörfchens Colleville-sur-Meer.

Zu Füßen liegt der Ohama-Beach, einer von fünf Landungsabschnitten. Im Rücken riesige Gräberfelder mit weißen Kreuzen in Reih und Glied angeordnet. Monumentale Gedenkstätten erzählen von schlimmen Kämpfen, denn allein an diesem Ort ließen einst über 9000 amerikanische Soldaten, mehr als ein Drittel der Einwohnerzahl Helmstedts, ihr Leben.

Die Reisegruppe spricht nicht viel, zu intensiv sind die Eindrücke, ganz besonders im Museum der Amerikaner. Stumme Zeugen und bewegte Bilder versetzen die Besucher in die Zeit des Krieges zurück. Das ist kaum zu ertragen. Auf dem Rückweg nach Mondeville macht ein Teil der Gesellschaft am deutschen Soldatenfriedhof Station. Dort kommen wir mit Zeitzeugin Palmyre Kozik ins Gespräch. Sie habe keine Gewalt von den Deutschen an sich persönlich erlebt, erzählt sie. Trotzdem: Auch ihre Familie wurde kurz vor der Ankunft der Amerikaner von den Deutschen aus der Heimat vertrieben, ihr Elternhaus von ihnen gesprengt.

Am Abend die offizielle Gedenkzeremonie vor dem Rathaus, ein Akt der Erinnerung und Mahnung, dem letztlich das große Fest der Freundschaft zwischen Mondeville, dem britischen Northam und Büddenstedt folgt. Auch Palmyre Kozik feiert ausgelassen und hat allen Grund, denn dort passiert, wofür sie ihr Leben lang gekämpft hat: gelebte Jumelage, Städtepartnerschaft, wie sie ihre Familie schon lange lebt: Ihr Sohn Jean-Luc Kozik kam einst von einer Reise nach Deutschland zurück und erklärte: „Maman, les allemandes sont gentille.“ „Mama, die Deutschen sind ganz nett.“ Jean-Luc ist mit der Tochter eines deutschen Besatzungssoldaten verheiratet, ihre inzwischen erwachsene Tochter ist der größte Beweis einer deutsch-französischen Liebe.