60 Jahre: Das geht nur mit Liebe, Respekt und Ehrlichkeit

Da haben wir es: Vereinsleben bringt Menschen zusammen, manche sogar für das ganze Leben. So war es einst mit Erika (84) und Helmut (85) Czech aus Velpke. Er spielte im Nachbardorf Wahrstedt Fußball, sie war wohl neugierig. Und so liefen sie sich eben über den Weg. „Ich habe erst mal nur geguckt“, sagte Helmut bei einem Besuch unserer Zeitung schmunzelnd. Offenbar war das ein gutes Rezept, denn nach etwas mehr als einem Jahr „Gucken“ folgte 1956 die Verlobung und weitere drei Jahre später, exakt am 17. Juli 1959, die Hochzeit. Das war vor 60 Jahren. Am 17. Juli 2019 feierte das Paar seine diamantene Hochzeit. Von den Kindern haben sie eine Verwöhnreise an die Ostsee bekommen.

„Auch wenn wir hart gearbeitet haben, war es für uns eine schöne Zeit“, sagte Erika zurückblickend. Er, der gelernte Maurer, war letztlich zu Volkswagen gegangen. In seinen Papieren steht „Beanstandungsbeheber“. „Als Maurer verdient man im Winter kein Geld. Wenn man eine Familie gründen will, braucht man sicheres und regelmäßiges Einkommen“, so der Jubilar. Volkswagen konnte das schon damals bieten. Auch Erika wechselte von einer Anstellung als Hausmädchen ins Werk. Nun galten: arbeiten und sparen.

Die Mühen haben sich für das Paar gelohnt, das sich übrigens beim Tanzen näher gekommen war. „So war das früher“, schmunzelte Helmut, „Knutschen auf offener Straße, das gab es zu unserer Zeit nicht.“ Als Verlobte zog Erika zu ihrem künftigen Mann in dessen elterliches Haus, das sich damals noch im Bau befand. „Ich hatte wirklich liebe Schwiegereltern und bin sehr gut aufgenommen worden“, erinnerte sich Erika. Dann ging es aufwärts für den geborenen Schlesier und die geborene Schöningerin.

Ein Jahr nach der Hochzeit kam das erste Kind. Drei sollten es insgesamt werden, und das Leben nahm seinen Lauf: Haus fertig bauen, die Autos wuchsen mit der Familie, aus einem Käfer wurde 1974 ein Passat Variant, Urlaube mit dem Auto, später mit dem Flieger, und: „Wir würden gern noch einmal so feiern, wie wir es früher getan haben.“ Und wie war das? Auf diese Frage lachte das Paar: „Heftig.“

60 Jahre Ehe, nun wollen Erika und Helmut auch die 65 Jahre schaffen, mit Liebe, Respekt und Ehrlichkeit. „Und wenn wir uns mal gekabbelt haben, dann dauerte es nicht lange, da waren wir wieder zusammen“, so Helmut. Apropos: Auch im Alter ist er noch als Schütze aktiv.