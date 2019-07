Helmstedter Hundebesitzerin warnt vor Giftköder auf dem Feld

Helmstedt. In Helmstedt ist ein Hund beinahe an einem Giftköder verendet. Die Besitzerin berichtet, wie ihr Liebling das Leiden überstehen konnte.

Diesen Spaziergang rund um den Helmstedter Heidberg hätten Michaela Knigge und ihr Hund Quincy am vergangenen Sonnabend besser nicht getan. Beim Ausflug zur Anhöhe vor den Toren der Kreisstadt nahm der Golden Retriever offenbar einen Köder in die Schnauze und verschluckte ihn. Das hatte schlimme Folgen für den vier Jahre alten Rüden.

Fast zwei Tage lang tropfte ununterbrochen Blut aus Nase und Rachen des Hundes. Typische Anzeichen für von Rattengift. Hätte Michaela Knigge nicht so schnell reagiert und die Tierklinik in Königslutter zurate gezogen, wäre ihr vierbeiniger Liebling vermutlich an den Folgen der Kontamination gestorben.

„Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das war, mit anzusehen, das Tier so leiden zu sehen“, erinnert sich die Frau an das schreckliche Wochenende. Die ganze Wohnung roch nach Eisen, dem typischen Blutgeruch.

Erst habe sie gedacht, dass sich Quincy an etwas Scharfkantigem geschnitten habe. Doch äußerlich waren keine Verletzungen zu erkennen. Als unter Narkose eine Endoskopie vorgenommen wurde, herrschte Gewissheit. Der Gerinnungsfaktor des Blutes stimmte nicht, innere Verletzungen waren nicht auszumachen, also lag eine Vergiftung vor.

Das Gegenmittel, Vitamin K zur verbesserten Blutgerinnung, bekam er am Sonntagmorgen zunächst über Spritzen verabreicht. Sieben Stunden später besserte sich der Zustand des Hundes, die Blutungen hörten allmählich auf.

Jetzt geht es Quincy wieder gut, er wirkt aufgeweckt und verspielt. Die Medizin muss er in Tablettenform noch drei Wochen lang einnehmen.

Ein Stück Lebensqualität ist dem Tandem genommen. Denn frei laufen darf Quincy ab sofort nicht mehr. Und den Heidberg wird Michaela Knigge nie wieder besuchen. Andere Hundebesitzer will sie mit dem Gang an die Öffentlichkeit mahnen, besonders aufzupassen beim Ausflug mit den Vierbeinern. „Wer macht nur so etwas Abscheuliches?“, fragt sie. Bei der Polizei hat sie eine Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Ob es etwas bringt?