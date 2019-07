Ladendieb lässt in Helmstedt Beute zurück und flüchtet

Die tat ereignete sich in einem Lebensmitteldiscounter an der Straße Magdeburger Tor.

Ein dreister Ladendiebstahl, so die Polizei, ereignete sich am Mittwochnachmittag in einem Lebensmitteldiscounter an der Straße Magdeburger Tor. Eine Angestellte alarmierte demnach gegen 14.25 Uhr die Polizei, nachdem sie gesehen hatte, dass ein Mann einen Einkaufswagen randvoll mit Lebensmittel bepackt hatte und mit diesem durch den Eingangsbereich den Markt verließ.

Als die Angestellte hintergelaufen sei und den Unbekannten angesprochen habe, habe er die Beute zurückgelassen und sei geflüchtet. Täterbeschreibung: etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, südländisches Aussehen, bekleidet mit einer dunklen Hose und einem khakifarbenem T-Shirt.

Eine Bestandsaufnahme im Discounter habe erbracht, dass der Unbekannte Waren im Wert von rund 660 Euro in den Einkaufswagen gepackt hatte. Die Polizei hofft auf Hinweise von Kunden und Passanten. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter (05351) 5210 entgegen.