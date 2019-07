Pfarrer Krzeminski feiert 40. Priesterjubiläum in Wolsdorf

Sein 40. Priesterjubiläum feierte Pfarrer Lothar Krzeminski in der voll besetzten Kirche St. Joseph in Wolsdorf. Der Pfarrer, 1950 in Duderstadt geboren, ist heute Pfarrvikar in der katholischen Kirchengemeinde St. Ludgeri mit den Kirchstandorten Grasleben, Helmstedt, Königslutter, Süpplingen und...