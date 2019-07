Letzter Arbeitstag für den Schöninger Ermittlungsdienst-Chef

Den Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Schöningen, Hans-Georg Fenski (links), verabschiedete Dienststellenleiter Gisbert Hoffmann (rechts) am Mittwoch in den Ruhestand. Fenskis Nachfolge hat nun der Jerxheimer Peter Schüler (Zweiter von links) angetreten. Kommissarisch war in den vergangenen neun Monaten Bettina Krüger auf dem Dienstposten eingesetzt, die nun nach Wolfsburg zurückkehrt.